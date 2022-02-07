Üye Girişi
Kayserispor'da Senegal coşkusu - Son Dakika

Kayserispor'da Senegal coşkusu

07.02.2022 09:21
Kayserispor'da Senegal coşkusu

Mame Thiam'ın formasını giydiği Senegal milli takımının Afrika Uluslar Kupası'nı kazanması Kayserispor'da coşkuyla karşılandı.

Mame Thiam'ın formasını giydiği Senegal milli takımının Afrika Uluslar Kupası'nı kazanması Kayserispor'da coşkuyla karşılandı.

Afrika Uluslar Kupası final maçında rakibi Mısır'ı penaltı atışları sonrasında mağlup ederek kupayı kazanan Senegal milli takımının coşkusu Kayserispor'a da yansıdı. Mame Thiam'ın formasını giydiği Senegal'in kupayı alması sarı kırmızılı camiada sevinç yaşattı. Kayserispor kulübü ve sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplardan yarı final ve final maçlarında forma giyemeyen Thiam'ı tebrik etti.

Mame Thiam da, madalya ve kupayla fotoğraf yayınlayarak sevincini takipçileri ile paylaştı. - KAYSERİ

Kayserispor'da Senegal coşkusu
Kayserispor'da Senegal coşkusu

YORUMLAR
500

Kayserispor, Senegal, Afrika, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'da Senegal coşkusu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:15 Bilim insanları, "Bu bir felaket" diyerek doğadaki değişimi paylaştı
10:13 Dünya yıldızı Diego Costa'dan taraftarı sevindiren mesaj
10:12 Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?
10:04 Çocuklarını odaya kilitleyip eşini vuran adam ardından intihara kalkıştı
09:52 Bilim Dünyası açıkladı! Cinsel ilişki için en uygun saat belli oldu
09:52 Alişan-Buse Varol evliliğinde kara bulutlar: Kızlarının doğum gününü bile ayrı ayrı kutladılar
09:37 Aşeren kadınlar için erik yetiştiriyorlar! Tanesi 20 lira
09:39 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 17 oldu! Cinayet silahı Yeşilköy sahilindeki kayalıklarda bulundu
09:34 Iğdır'da dini nikahlı eşi tarafından ölümle tehdit edilen kadın: Beni öldürünce mi tutuklayacaklar
09:34 Kadın katiline, kadınlardan oluşan mahkeme heyetinden "süper" indirim! Çocuğunun gözü önünde öldürmüştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 10:22:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor'da Senegal coşkusu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement