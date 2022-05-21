Kayserispor'da son hafta rotasyonu - Son Dakika
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Kayserispor'da son hafta rotasyonu

21.05.2022 08:29
Kayserispor'da son hafta rotasyonu

Deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Kayserispor'da önemli oyuncular forma giymeyecek.

Deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Kayserispor'da önemli oyuncular forma giymeyecek.

Süper Lig'in 38. hafta maçında Sivasspor ile karşılaşacak Kayserispor'da birçok önemli futbolcu oynayamayacak. Önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul'da oynanacak Türkiye Kupası final maçı düşünülerek ligin son hafta maçında önemli rotasyon gerçekleştirilecek. Kayserispor'da Silviu Lung, Majid Hosseini, Joseph Attamah, Olivier Kemen, Gustavo Campanharo, Mustafa Pektemek, Mame Thiam, Emre Demir, Onur Bulut, Bertolacci, Mert Çetin, Ramazan, Lionel Carole ve Bernard Mensah maç kadrosuna alınmadı.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor ile oynanacak lig maçı için Cenk Gönen, Bilal Bayezit, Şamil Öztürk, Dimitrios Kolovetsios, Uğur Demirok, Arif Kocaman, Yasir Subaşı, Cardoso, Talha Karataş, Emincan Uysal, Mehmet Eray Özbek, Hayrullah Erkip, Abdulkadir Parmak, İbrahim Akdağ, Gökhan Sazdağı, Ethem Balcı, Carlos Mane, Mario Gavranovic, Joseline ve Kürşat Babamoğlu'nu kadroya aldı. - KAYSERİ

Kayserispor'da son hafta rotasyonu
Kayserispor'da son hafta rotasyonu

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Sivasspor ile Kayserispor 30. randevuda Sivasspor ile Kayserispor 30. randevuda Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak
Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Sivasspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da son hafta rotasyonu - Son Dakika


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