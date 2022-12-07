Sezon sonunda Kayserispor'la mukavelesi dolacak olan Onur Bulut, kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor. Kayserispor'un yeni mukavele teklifine olumlu yaklaşmayan Onur Bulut, Beşiktaş'a çok yakın.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Onur Bulut'u beğeniyorum. Burada olmasını isterim" ifadelerini kullanarak transferin fitilini ateşlemişti.
Beşiktaş, mukavelesi sezon sonu bitecek Onur'u devre arasında takıma kazandırmaya çalışacak. Siyah-Beyazlılar, Kayserispor'un bu transferden para kazanması için sembolik bir bedel ödemeye sıcak bakıyor.
Son Dakika › Spor › Kayserispor'un milli futbolcusu Süper Lig devine imza atmaya çok yakın! - Son Dakika