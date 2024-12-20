Kayserispor\'dan Galatasaray Maçına Hazırlık

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Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile 22 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

???????Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.