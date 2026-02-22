Kayserispor'dan Önemli Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor'dan Önemli Galibiyet

Kayserispor\'dan Önemli Galibiyet
22.02.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Antalyaspor'u 1-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi, Türkmen önemli açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen, Antalyaspor maçının ardından, "Güzel bir galibiyet aldık, buna çok ihtiyacımız vardı. En azından ligin üst sıralarına tırmanma konusunda ivmelenme yakalamış olduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen, güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Bizim için çok zor bir maçtı. En son iç sahada kazandığımız maç Kasımpaşa maçıydı ve kasım ayıydı. Bu açıdan içeride oynadığımız Antalyaspor maçı bizim için çok kıymetliydi. İlk 30 dakika iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum, tabii ki bazı istediğimiz şeyleri yapamadık. Ancak içinde bulunduğumuz durumun psikolojik yansımasını da sahada gördük. İkinci yarıya 2 oyuncu değişikliğiyle başladık. Penaltı atışını Benes kaçırdı maalesef. Sonrasında oyuncular beklenen tepkiyi gösterdiler, biz de risk aldık. Genç Talha'mızı oyuna aldık. Hiç yılmayan, mücadeleyi bırakmayan bir oyuncu grubu. Hatalar olacaktır, kolay değil bu psikolojiyle mücadele etmek. Güzel bir galibiyet aldık, buna çok ihtiyacımız vardı. En azından ligin üst sıralarına tırmanma konusunda ivmelenme yakalamış olduk. 2 maçta aldığımız 4 puan bizi biraz daha yukarıya taşıdı ancak bundan sonrası da çok önemli. Hiç vazgeçmeden, pes etmeden Kayserispor'u inşallah üst sıralara taşımanın hedefini güdeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Antalyaspor, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'dan Önemli Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

17:41
Ferdi Kadıoğlu’nun muhteşem şutu İngiltere’yi salladı
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı
17:16
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
16:37
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
16:25
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
15:01
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 18:02:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kayserispor'dan Önemli Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.