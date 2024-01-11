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Kayserispor'dan sakatlık açıklaması: Cardoso'nun parmağında kırık tespit edildi - Son Dakika
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Kayserispor'dan sakatlık açıklaması: Cardoso'nun parmağında kırık tespit edildi

Kayserispor kulübü, Lionel Carole, Anthony Uzodimma ve Miguel Cardoso'nun sakatlıkları hakkında açıklama yaptı. Uzodimma'nın dizinde kıkırdak zedelenmesi, Carole'un kas zarında yaralanma tespit edilirken, Cardoso'nun sağ el parmağında kırık olduğu belirtildi.

Kayserispor\'dan sakatlık açıklaması: Cardoso\'nun parmağında kırık tespit edildi
11.01.2024 - 09:06,  Güncelleme: 09:07
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Kayserispor kulübü, sakatlıkları bulunan futbolcular ile ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. Cardoso'nun parmağında kırık olduğunu açıklandı.

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Lionel Carole, Anthony Uzodimma ve Miguel Cardoso ile ilgili açıklama yapıldı. Kayserispor kulübünden yapılan yazılı açıklamada "Sol dizinde ödem şikayeti olan Anthony Uzodimma'nın diz kapağında kıkırdak zedelenmesi tespit edilmiş olup tedavisi sonrasında cerrahi tedavisi planlanmaktadır. Sol üst adalesinde ağrı şikayeti bulunan Lionel Carole sol terzi kasında kas zarında yaralanma tespit edilmiştir. Sporcunun rehabilitasyonu tamamlanmış olup önümüzdeki günlerde takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Sivasspor maçında sağ el parmağından darbe alan Miguel Cardoso'nun 5.parmak kemiğinde kırık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayserispor'dan sakatlık açıklaması: Cardoso'nun parmağında kırık tespit edildi - Son Dakika
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