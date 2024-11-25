Kayserispor'dan TFF'ye Destek

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Kayserispor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kuruluna destek açıklaması yaptı.

Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, son günlerde TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunu kastederek, kamuoyunda istifa edeceğine yönelik motivasyon bozucu yazılı ve görsel medya ile sosyal medya platformlarında beyhude bir güruhun gereksiz bir çaba içinde olduklarına şahit olunduğu bildirildi.

Bu süreçte Türk futbolunun çıkarlarını her şeyin üstünde tutan bir duruş sergilemenin tüm kulüplerin ve paydaşların ortak sorumluluğu olduğu vurgulanan açıklamada, "Zaman zaman birçok hakem hatasına maruz kalan bir Süper Lig kulübü olarak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin, Türk futbolunun gelişimi ve başarısı adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiğine inanıyoruz. Göreve geldikleri günden bu yana hem kulüplerin yapısal sorunlarının çözümüne hem de futbolumuzun uluslararası arenada daha güçlü bir yer edinmesine yönelik gösterdikleri çabaları takdir ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türk futbolunun, bu gibi kritik dönemlerde birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme zorunluluğu olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapıcı eleştirilerin her zaman futbolumuza katkı sağlayacağına inanıyor ancak kişisel çıkarlar ya da anlık tepkilerle hareket etmenin Türk futboluna zarar vereceğini düşünüyoruz. Bu nedenle, TFF Başkanı ve yönetim kuruluna yönelik yapılan eleştirilerin yapıcı ve futbolumuzun geleceğine katkı sağlayacak nitelikte olmasının önemli olduğunu vurguluyoruz. Kayserispor Yönetim Kurulu olarak, Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibinin görevlerinin başında kalması gerektiğine olan inancımızı kamuoyuyla paylaşıyor; her türlü yapıcı eleştirinin dikkate alınarak, Türk futbolunun daha ileriye taşınması için birlikte çalışmanın elzem olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bütün kulüplere eşit mesafede olan Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin dün olduğu gibi bugün de yarın da üstlendikleri görevi liyakatle ve en iyi şekilde devam ettireceklerine inancımız tamdır. Türk futbolunun geleceği için hep birlikte dayanışma içinde olmamız gereken bu süreçte, federasyonumuzun yanında olduğumuzu açıkça ifade eder, tüm futbol camiasını sağduyu ve birlik olmaya davet ederiz."