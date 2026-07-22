Kayserispor\'dan Üç Yabancıya Kadro Dışı Kararı

Kayserispor, üç yabancı oyuncusu Cardoso, Onugkha ve Bennaser ile ilgili radikal bir karar alarakkadro dışı bıraktı.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor, kadrosunda bulunan 3 yabancı futbolcu ile ilgili flaş bir karara imza attı. Sözleşmeleri devam eden Miguel Cardoso, Youssef Bennasser ve German Onugkha, takımdan ayrı olarak çalışacak. Yeni sezonda takımda olmak istemeyen 3 futbolcu ile görüşmeler yapan sarı- kırmızılı takım yönetimi, ikna çabalarının olumsuz sona ermesi neticesinde 'Bonservis ücreti getirin, istediğiniz takıma gidin' yanıtını verdi. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından teknik heyetin de oluru ile 3 futbolcunun takımla idmana ve hazırlık maçlarına çıkması istenmedi.

Şu an için takımdan ayrı olan Miguel Cardoso, Youssef Bennasser ve German Onugkha, istenilen bonservis ücretini getirmeleri halinde sarı - kırmızılı ekip ile yollarını ayıracaklar. - KAYSERİ