Kayserispor, Erciyes\'i 1-0 Yendi

Kayserispor ile Erciyes 38 Futbol Kulübü hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı kırmızılılar 1-0 kazandı.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ile Türkiye 3. Lig'de bulunan Erciyes 38 FK, hazırlık maçı yaptı. 30'ar dakikadan çift devre oynanan müsabaka Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Kayserispor Tesisleri'nde oynanan müsabakada Kayserispor'un golünü ilk yarıda Baran Ali Gezek kaydetti. - KAYSERİ
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