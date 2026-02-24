Kayserispor Erling Moe ile Anlaştı

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrılmasının ardından Norveçli Erling Moe ile prensipte anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 21'inci haftada sahasında konuk ettiği Kocaelispor'a 2-1 mağlup olması sonrası teknik direktör Radomir Djalovic ile ayrılık kararı aldı. 2 haftadır fesih görüşmeleri yapılırken, yeni teknik direktör arayışına giren ve Avrupa'da birçok önemli isim ile görüşen Kayserispor, son olarak Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcılığını da yapan Erling Moe ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılı takımın resmi açıklamayı ilerleyen saatlerde duyurması beklenirken, Norveçli teknik adamın bugün saat 23.15'te Kayseri Erkilet Havalimanı'nda olması bekleniyor.