Kayserispor, Eyüpspor ile Beraberlikte Kararlılığını Gösterdi

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Kayserispor'un başarılı kalecisi Bilal Bayazit, ilk yarıda geriye düşsek de asla vazgeçmediklerini söyledi.

Süper Ligin 5. haftasında Eyüpspor ile karşılaşan Kayserispor 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak haftayı 1 puanla kapattı. Eyüpspor maçında kalesinde 2 gol görmesine rağmen yaptığı kritik kurtarışlar ile alınan 1 puanda büyük pay sahibi olan kaleci Bilal Bayazit maç sonu takım arkadaşlarını tebrik etti. Asla vazgeçmediklerini belirten başarılı kaleci Bilal Bayazit, "İlk yarıda geriye düşsek de asla vazgeçmedik. Evimizde inanılmaz bir mücadeleyle skoru dengelemeyi başardık. 2-2 ile biten bu maçı taraftarımızın desteği olmadan başaramazdık. Daha güçlü bir şekilde geri geleceğiz, hep birlikte savaşmaya devam" dedi. - KAYSERİ