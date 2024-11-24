Kayserispor Fenerbahçe\'ye 6-2 ile Yenildi

Spor

Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 13 haftada bu sezonun en farklı yenilgisini aldı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor; bu sezonun en farklı yenilgisini Fenerbahçe'den aldı. Geride kalan 13 haftada 12 müsabakaya çıkan Kayserispor, 6-2'lik skor ile sezonun en ağır yenilgisini aldı. 8 golün atıldığı müsabakada Fenerbahçe'ye 4 farkla boyun eğen sarı kırmızılılar, bu sezon sahasında Beşiktaş'a 3-0 ve Sivasspor'a 2-1 yenilmişti. Deplasmanda Göztepe'ye 3-0 yenilen Kayserispor, kalesinde ilk defa 6 gol gördü.

Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda Rizespor'un konuğu olacak. - KAYSERİ