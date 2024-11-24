Kayserispor Fenerbahçe'ye 6-2 ile Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor Fenerbahçe'ye 6-2 ile Yenildi

Kayserispor Fenerbahçe\'ye 6-2 ile Yenildi

Kayserispor, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 6-2 yenilerek bu sezonun en farklı kaybını yaşadı.

24.11.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 13 haftada bu sezonun en farklı yenilgisini aldı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor; bu sezonun en farklı yenilgisini Fenerbahçe'den aldı. Geride kalan 13 haftada 12 müsabakaya çıkan Kayserispor, 6-2'lik skor ile sezonun en ağır yenilgisini aldı. 8 golün atıldığı müsabakada Fenerbahçe'ye 4 farkla boyun eğen sarı kırmızılılar, bu sezon sahasında Beşiktaş'a 3-0 ve Sivasspor'a 2-1 yenilmişti. Deplasmanda Göztepe'ye 3-0 yenilen Kayserispor, kalesinde ilk defa 6 gol gördü.

Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda Rizespor'un konuğu olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Rizespor, Beşiktaş, kayseri, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Fenerbahçe'ye 6-2 ile Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:53 Bedri Usta’nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 12:20:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor Fenerbahçe'ye 6-2 ile Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.