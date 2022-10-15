Kayserispor-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika
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Kayserispor-Galatasaray maçının ardından

15.10.2022 23:32
Kayserispor-Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, mücadeleci iyi bir oyunla maçtan galibiyetle ayrıldıklarını için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, mücadeleci iyi bir oyunla maçtan galibiyetle ayrıldıklarını için mutlu olduklarını söyledi.

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi kurguladıkları bir oyunda özellikle ilk yarı birebir baskı yapıp kazanılan toplarla da geçiş hücumları yaptıklarını belirtti.

Rakibi kenarlardan orta yapmaya zorlayan oyun planını oyuncularının iyi uyguladığını dile getiren Atan, "Bekleme pozisyonunda da 5-3-2 sistemiyle beklemeyi tercih ettik. Rakibi kenarlardan orta atmaya ittik. Sonuç olarak da rakip 44 tane orta atmış. Rakibin duruşundan dolayı bunları merkezde güçlü durduğumuzda çok rahat savuşturabileceğimizi biliyorduk." dedi.

Bu maçta oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini bunun koşu mesafelerine de yansıdığını anlatan Atan, şunları kaydetti:

"Kat ettiğimiz mesafe 117 bin 500, ligin ortalaması 112 bin. Hatayspor maçından sonra bizim için en iyi mesafe. Bu oyuncularımın maçı ne kadar istediğini, ne kadar mücadele ettiğini gösteriyor. 18 şutumuz var belki 5'i isabetli ama çok az farkla auta giden pozisyonların çok net pozisyon olduğunu söyleyebilirim. Topa biraz daha fazla sahip olabilirdik. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Galatasaray gibi bireysel yetenekleri çok üst düzey takıma karşı yine de bence çok olumlu bir performans gösterdik. Sezon başında herkesin transfer tahtası kapalı olduğundan dolayı düşer gözüyle baktığı bir Kayserispor. Biz oyunu oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden oynamayı düşündük. Daha iyi konumda olabilir miydik olabilirdik. Ayaklarımız yere basıyor. Hedeflerimiz kendi içerimizde var. Önemli olan bu sene Kayserispor'un iyi oynayarak, oyuncu yetiştirerek, sezonu güvenli bir yerde tamamlaması. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün müthiş oynadılar, mücadele ettiler."

"Hiçbir galibiyet kaybettiğimiz canlardan önemli değil"

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçiler için de başsağlığı dileyen Atan, "Öncelikle hiçbir puan hiçbir galibiyet kaybettiğimiz canlardan önemli değil. Hayatını kaybeden madenci abilerimizin, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin üzüntüsünü yaşıyoruz. Buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Umarım böyle şeyler bir daha tekrarlanmaz. Ama iyi ki futbol var. Umarım bu kederli günde 2 saatliğine de olsa insanları biraz üzüntüden uzak tutabilmişizdir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

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