Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Türkalp'e AVAR olarak Serkan Tokat eşlik edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erkan Engin, Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor Galatasaray maçının VAR'ı Erkan Engin - Son Dakika

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