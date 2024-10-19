Kayserispor - Gaziantep FK Maç Sonucu - Son Dakika
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Kayserispor - Gaziantep FK Maç Sonucu

Kayserispor - Gaziantep FK Maç Sonucu

Kayserispor, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktörler maç sonrası değerlendirme yaptı.

19.10.2024 17:10
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Gaziantep FK maçının ardından

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, - KAYSERİSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ile Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak açıklamalarda bulundu.

Oyucuları ile gurur duyduğunu söyleyen Sinan Kaloğlu, "Öncelikle bugün aslında iki ayrı yarı vardı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çünkü, pes etmediler. Oyuna çok baskılı başladık. Özellikle ilk 15 dakika. Zaten planımız da buydu. İlk 15 dakikada yapacağımız baskıyla pozisyonları da bulduk. O sırada bir gol bulabilseydik Aslında oyun daha farklı olabilirdi ama daha sonrasında yavaş yavaş dağılmaya başladık. Bunu irdeleyeceğiz. İlk yarı özellikle 15-20'nci dakikadan sonra takım adına bir dağılma süreci oldu. İkinci yarıya yaptığımız değişikliklerle stratejik olarak kurguyla farklı bir dizilişle çok daha güçlü döndük. Yani bakıldığında oyunun genel anlamda hakimi zaten bizdik. Özellikle ikinci yarı çok baskılı iyi bir mücadeleci bir oyun vardı. 46 altı tane ortamız vardı ve sonuçlandıramadık" ifadelerini kullandı.

'UZUN ZAMANDIR KAZANAMAMANIN VERDİĞİ PSİKOLOJİK DURUM VAR'

Takımının mücadelesinden memnun olduğunu da söyleyen Kaloğlu, "Sonuçta çocukların mücadelesi çok iyiydi. Ama ilk yarıdaki özellikle 20 dakikayla 45'nci dakika arasındaki olayı inceleyeceğiz. İrdeleyeceğiz. İncelememiz lazım. Ama sonuçta çocuklar pes etmedi. Uzun zamandır kazanamamanın da verdiği bir psikolojik durum var maalesef oyuncularımızda. Ama onu atlatacağız. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Fiziksel olarak yavaş yavaş daha iyi duruma geliyoruz ve adım adım gideceğiz. Takım iyi işler yapabileceğini, ikinci yarı özellikle gösterdi. Bu takım bu ligi iyi yerlerde bitirecek. Ben inanıyorum. Her geçen gün de üstüne koya koya, gelişe gelişe de gideceğiz. Gelişeceğiz. Bu ışık var. Daha iyi olacağız" diye konuştu.

VOLKAN KAZAK: ZOR BİR DEPLASMANDAN PUAN ALMAK ÖNEMLİ

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak ise, zor bir deplasmandan puan aldıklarını söyleyerek, "Her hafta aynı ciddiyette hazırlanıyoruz. Bu hafta karşımızda teknik ekip değişikliği yapan bir ekip vardı. Bize baskı kuracaklarını düşünüyorduk. Kaptığımız toplarla hızlı çıkıp pozisyonlar bulmayı düşünüyorduk. İlk yarı bunu başardık. Ama ikinci yarı başaramadık. Zor bir deplasman. Buradan 1 puan alıp kaybetmemek önemli bizim için" dedi.

Kaynak: DHA

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