Kayserispor-Giresunspor maçı biletleri satışta

Kayserispor'un sahasında oynayacağı Giresunspor maçının bilet fiyatları belli oldu ve satışa sunuldu.
Süper Lig'in 26. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor-Giresunspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü tarafından açıklanan bilet fiyatları 10 TL ila 40 TL arasında değişiyor. Satışa sunulan Kayserispor-Giresunspor maçı bilet fiyatları ise şu şekilde:
Güney Alt tribün bileti: 10 TL
Kuzey Alt tribün bileti: 10 TL
Kuzey Üst tribün bileti: 10 TL
Doğu Üst tribün bileti: 15 TL
Doğu Alt tribün bileti 20 TL
Batı Alt tribün bileti 30 TL
Batı Balkon tribün bileti 40 TL - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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