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Kayserispor-Giresunspor maçı biletleri satışta - Son Dakika

Kayserispor-Giresunspor maçı biletleri satışta

16.02.2022 09:41
Kayserispor-Giresunspor maçı biletleri satışta

Kayserispor'un sahasında oynayacağı Giresunspor maçının bilet fiyatları belli oldu ve satışa sunuldu.

Kayserispor'un sahasında oynayacağı Giresunspor maçının bilet fiyatları belli oldu ve satışa sunuldu.

Süper Lig'in 26. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor-Giresunspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü tarafından açıklanan bilet fiyatları 10 TL ila 40 TL arasında değişiyor. Satışa sunulan Kayserispor-Giresunspor maçı bilet fiyatları ise şu şekilde:

Güney Alt tribün bileti: 10 TL

Kuzey Alt tribün bileti: 10 TL

Kuzey Üst tribün bileti: 10 TL

Doğu Üst tribün bileti: 15 TL

Doğu Alt tribün bileti 20 TL

Batı Alt tribün bileti 30 TL

Batı Balkon tribün bileti 40 TL - KAYSERİ

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Kayseri Kadir Has Stadı, Türk Lirası, Kayserispor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor-Giresunspor maçı biletleri satışta - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayserispor-Giresunspor maçı biletleri satışta - Son Dakika
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