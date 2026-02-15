Kayserispor, Göztepe ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Spor

Kayserispor, Göztepe ile Berabere Kaldı

15.02.2026 20:13
Muhammed Türkmen, zor bir deplasman oynadıklarını ve taraftar desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen, Göztepe maçının ardından, Türkiye'nin en zorlu deplasmanlarından birinde mücadele ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen, açıklamalarda bulundu. Rakibin oyun yapısı, taraftar bütünlüğü ve puan sıralamasındaki konumu nedeniyle zor bir maç beklediklerini kaydeden Türkmen, "Nitekim öyle de oldu. Ancak bizim için buradan puan ya da puanlarla dönmek oldukça kıymetli ve önemliydi. Sezon başından bu yana taraftarlarımızı üzdüğümüz bir tablo söz konusu ve biz de bu durumdan ötürü derin bir üzüntü içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle kendilerinden özür diliyorum" dedi.

Kayserispor'un bu süreçten çıkmasını sağlayacak yegane unsurun taraftar desteği olduğunu vurgulayan Türkmen, "Önümüzdeki hafta sahamızda çok kritik bir maça çıkacağız. Taraftarımızın desteğini arkamıza alarak hedeflediğimiz galibiyeti almak ve bu sıkıntılı süreçten kurtulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Taç ve kornerlere özel olarak hazırlandık"

Maçın teknik analizine ve savunma stratejilerine değinen Türkmen, Göztepe'nin oyun içinde orta sahayı üçlü kuran ve ileri ucu uzun toplarla yoğun şekilde kullanan bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Özellikle taç ve korner atışları için özel hazırlıklar yaptık. Savunmadaki üç oyuncumuzun iletişimi; baskı, kademe ve denge unsurlarıyla birleşince bugün aldığımız skorun temelini oluşturdu" açıklamasında bulundu.

Oyunun gidişatına göre yaptıkları taktiksel değişiklikleri de paylaşan Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Orta sahada oyuna dörtlü bir yapıyla başladık. Alanı daraltarak kaptığımız toplarla, hızlı oyuncularımızı rakip savunmanın arkasına sarkıtmayı planladık. İlk yarıda bu stratejimiz karşılık buldu ancak oyuncularımızın bu yoğun baskı ve tempoya fiziksel olarak maç boyu dayanması mümkün değildi. Bu nedenle oyunun bir bölümünde tekrar orta saha üçlüsüne döndük, ardından çift santrfora geçiş yaptık. Buradaki amacımız baskıyı kırıp direkt toplarla gol bulmaktı. Her iki takımın da pozisyonlar bulduğu maçın sonunda, taraflar sahadan birer gol ve birer puanla ayrıldı." - İZMİR

