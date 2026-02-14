Kayserispor Göztepe Maçına Hazır

ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İzmir Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 pas ve baskı ile devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı sona erdirdi. Göztepe ile Kayserispor arasındaki mücadele yarın 17.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.