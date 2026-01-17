Kayserispor, hem Manchester United hem de Manchester City'den transfer yaptı - Son Dakika
Kayserispor, hem Manchester United hem de Manchester City'den transfer yaptı

Kayserispor, hem Manchester United hem de Manchester City\'den transfer yaptı
17.01.2026 17:06
Kayserispor, Manchester United'dan Sam Mather ve Manchester City'den Jadel Katongo'yu 2.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer tahtasını açan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, yeni yıldızlarını tek tek açıklıyor.

HEM MANCHESTER UNITED HEM DE CITY'DEN TRANSFER

Kayserispor, Premier Lig'in iki devi Manchester United ve Manchester City'den kadrosuna kattığı iki ismi de resmen duyurdu.

İKİ İSİMLE DE 2.5 YILLIK İMZA ATILDI

Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın 21 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Sam Mather'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sam Mather ile kulübümüz arasında 2.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sam Mather'in ardından bir açıklama daha yapan Kayserispor, Manchester City'den 21 yaşındaki stoper Jadel Katongo'yu da renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Jadel Katongo ile Kulübümüz arasında 2.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz.'' denildi.

