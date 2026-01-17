Transfer tahtasını açan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, yeni yıldızlarını tek tek açıklıyor.
Kayserispor, Premier Lig'in iki devi Manchester United ve Manchester City'den kadrosuna kattığı iki ismi de resmen duyurdu.
Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın 21 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Sam Mather'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sam Mather ile kulübümüz arasında 2.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Sam Mather'in ardından bir açıklama daha yapan Kayserispor, Manchester City'den 21 yaşındaki stoper Jadel Katongo'yu da renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Jadel Katongo ile Kulübümüz arasında 2.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz.'' denildi.
Son Dakika › Spor › Kayserispor, hem Manchester United hem de Manchester City'den transfer yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?