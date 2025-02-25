Kayserispor İç Sahada İki Maç Kazandı

Spor

Süper Lig takımlarından Kayserispor; son 4 maçında hanesine 8 puan yazdırırken bu sezon ilk kez üst üste iki iç saha maçını kazandı.

Süper Lig 25. haftasını galibiyetle noktalayan Kayserispor, bu sezon sahasında 12 lig maçına çıktı. Sarı kırmızılılar bu müsabakalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik elde ederken 5 kez de mağlup oldu. Kayserispor, iç sahada 13 puan hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor; son 3 iç saha maçında yenilmezken, bunlardan 2 iç saha maçını da kazanarak bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılılar, Konyaspor'u 3-2 yenerken son olarak oynadığı Göztepe maçını da 1-0 kazandı. - KAYSERİ