Kayserispor ile Manisa FK maçı biletleri bugün satışa çıkıyor, en pahalı 750 TL

TFF 1. Lig'de Kayserispor ile Manisa FK arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu.

TFF 1. Lig'de Kayserispor ile Manisa FK arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. 11 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak müsabakanın biletleri bugün saat 11.00'de satışa sunulacak. Kayseri'de oynanacak olan mücadele öncesi belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

"Güney Alt: 200 TL, Kuzey Alt: 200 TL, Doğu Üst: 300 TL, Doğu Alt: 400 TL, Batı Alt: 500 TL, Batı Balkon: 750 TL, Misafir Tribünü: 260 TL."