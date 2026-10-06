Kayserispor ile Manisa FK maçı biletleri bugün satışa çıkıyor, en pahalı 750 TL - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor ile Manisa FK maçı biletleri bugün satışa çıkıyor, en pahalı 750 TL

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor ile Manisa FK maçı biletleri bugün satışa çıkıyor, en pahalı 750 TL
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 1. Lig'de 11 Ekim 2026 Cumartesi saat 19.00'da Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Manisa FK maçının bilet fiyatları açıklandı. Biletler bugün saat 11.00'de satışa sunulacak; Güney Alt ve Kuzey Alt 200 TL, Batı Balkon 750 TL, misafir tribünü 260 TL.

TFF 1. Lig'de Kayserispor ile Manisa FK arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu.

TFF 1. Lig'de Kayserispor ile Manisa FK arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. 11 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak müsabakanın biletleri bugün saat 11.00'de satışa sunulacak. Kayseri'de oynanacak olan mücadele öncesi belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

"Güney Alt: 200 TL, Kuzey Alt: 200 TL, Doğu Üst: 300 TL, Doğu Alt: 400 TL, Batı Alt: 500 TL, Batı Balkon: 750 TL, Misafir Tribünü: 260 TL."

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuKayserisporCumartesiKayseriMisafirManisaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan erkek cesedi 9 suç kaydı olan kişiye ait çıktı İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan erkek cesedi 9 suç kaydı olan kişiye ait çıktı
Bursa’da 28 kişinin emanet ettiği 18,6 milyon liralık altın kayıp: Kuyumcular aranıyor Bursa'da 28 kişinin emanet ettiği 18,6 milyon liralık altın kayıp: Kuyumcular aranıyor
Halit Ergenç’ten İstanbul trafiğine scooterlı çözüm Halit Ergenç'ten İstanbul trafiğine scooterlı çözüm
Damat gelini almaya gitti Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı Damat gelini almaya gitti! Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı
Formula 1’in ardından İstanbul’a iki dev organizasyon daha Formula 1'in ardından İstanbul'a iki dev organizasyon daha
06:17
Mısır’dan İsrail’e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
22:21
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
22:21
Gençlerbirliği’nde sıcak saatler Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
22:19
İtalya’da ’’Montella istifa’’ sesleri
İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
19:18
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 06:35:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kayserispor ile Manisa FK maçı biletleri bugün satışa çıkıyor, en pahalı 750 TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei