Kayserispor ile Sivasspor Arasındaki Maç 1-1 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor ile Sivasspor Arasındaki Maç 1-1 Berabere Sonuçlandı

Kayserispor ile Sivasspor Arasındaki Maç 1-1 Berabere Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sona erdi. İlk yarıda atılan gollerle mücadele eşitlikle tamamlandı.

17.08.2024 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, evinde Sivasspor karşılaşıyor. Mücadelenin ilk devresi 1-1 sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

2. dakikada Uğur'un orta sahadan defansın arkasına gönderdiği topla kaleci ile karşı karşıya kalan Pritchard'ın şutunda kaleci Bilal gole izin vermedi.

11. dakikada Bourabia'nın derinlemesine gönderdiği topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Cardoso'nun yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal topun sahibi oldu.

14. dakikada Bourabia'nın ara pasıyla topla buluşan Cardoso, kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

17. dakikada ceza yayının önüne topla buluşan Charisis'in şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu önünde bulan Radakovic, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

32. dakikada Sivasspor yarı sahasında topla buluşan Bourabia çalımlarla ceza sahasına yaklaştı. Bourabia'nın ceza sahasına girmeden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Hakemler: Turgut Doman, İbrahim Bozbey, Mehmet Akıncık

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman, Carole, Kartal Yılmaz, Bourabia, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Mane, Cardoso

Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Karimi, Bahoken, Baran Gezek, Shukurov, Hasan Ali Kaldırım, Boa Morte, Ackah, Talha Sarıaslan

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Emrah Başsan, Charisis, Turgunbayev, Pritchard, Manaj

Yedekler: Nikolic, Özkan Yiğiter, Camara, Bieganski, Emre Gökay, Poungouras, Bekir Böke, Ziya Erdal, Sinan Kaya, Talha Şeker

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Cardoso (dk. 14) (Kayserispor), Radakovic (dk. 17) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Cardoso (Kayserispor), Uğur (Sivasspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Sivasspor, kayseri, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor ile Sivasspor Arasındaki Maç 1-1 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:57 Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan’ın annesi, Abdullah Avcı’yı tehdit etti Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın annesi, Abdullah Avcı'yı tehdit etti
20:06 Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’ye ait villa yangınla kül oldu Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait villa yangınla kül oldu
19:29 Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi
17:32 Kahramanmaraş’ta çiftçiler eylem yaptı Kasa kasa domatesi yola döktüler Kahramanmaraş'ta çiftçiler eylem yaptı! Kasa kasa domatesi yola döktüler
16:56 Aydın’daki orman yangını ikinci gününde Muğla’ya sıçradı Aydın'daki orman yangını ikinci gününde Muğla'ya sıçradı
09:44 Rio Ferdinand’ın Jose Mourinho’ya ettiği sözlere bakın: Avrupa’da bir takım çalıştırmaya uygun değil Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun değil
09:24 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı Yüzlerce şüpheli gözaltında 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı! Yüzlerce şüpheli gözaltında
08:44 Bu nasıl sorumsuzluk İzmir’i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu
08:26 Icardi’nin iptal edilen golünde faul var mı Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti Icardi'nin iptal edilen golünde faul var mı? Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti
07:56 5 ilden yükselen alevlerde tahliye edilen kişi sayısı korkutucu rakamlara ulaştı 5 ilden yükselen alevlerde tahliye edilen kişi sayısı korkutucu rakamlara ulaştı
07:29 Cenaze yolunda kaza 4 kişi feci şekilde can verdi Cenaze yolunda kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
07:16 Polisi arayıp babasını ihbar etti Evden çıkan ise ekiplerin ağzını açık bıraktı Polisi arayıp babasını ihbar etti! Evden çıkan ise ekiplerin ağzını açık bıraktı
06:04 4 gün içinde aracın başına gelmeyen kalmadı Her an tetikte bekleyen aile tedirgin 4 gün içinde aracın başına gelmeyen kalmadı! Her an tetikte bekleyen aile tedirgin
04:16 Kafede oturanları mermi yağmuruna tuttu Kafede oturanları mermi yağmuruna tuttu
03:18 3 yaşındaki çocuğu öldürüp kayıplara karıştı Dehşet anları kamerada 3 yaşındaki çocuğu öldürüp kayıplara karıştı! Dehşet anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 21:47:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor ile Sivasspor Arasındaki Maç 1-1 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement