Kayserispor Kampını Tamamladı

Kayserispor, ilk etap kamp çalışmasını tamamladı. Sarı kırmızılılar, İran U23 takımı ile de hazırlık maçı oynadı.

2026-2027 sezonunda TFF 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Kayserispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Atilla Gerin nezaretinde Erciyes'te çalışan sürdüren sarı kırmızılılar, ilk etap hazırlık sürecini noktaladı. Kayserispor, kampın son gününde İran U23 takım ile hazırlık maçı oynadı. Müsabaka 1-0 İran ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

Bir çok futbolcunun görev aldığı müsabaka Erciyes Yüksek İrtifa Kamp merkezinde oynandı. - KAYSERİ