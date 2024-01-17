Kayserispor Kaptanı Gökhan Sazdağı, Galatasaray Maçında Sarı Kart Gördü

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un takım kaptanı Gökhan Sazdağı, Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek İstanbulspor karşılaşmasında oynama şansını kaybetti.

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Bu müsabaka öncesinde sarı kırmızılılarda Gökhan Sazdağı sarı kart sınırında yer alıyordu. Mücadelenin 71. dakikada sarı kart gören Gökhan Sazdağı cezalı duruma düştü. 29 yaşındaki futbolcu, ligin 21. haftasında Kayseri'de oynanacak olan İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray karşısında sahaya 11'de başlayan Gökhan Sazdağı, 90 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu Adana Demirspor, Konyaspor, Sivasspor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gördü. - KAYSERİ