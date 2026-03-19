Kayserispor, Karagümrük'ü 1-0 Yendi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, sahasında Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

SÜPER Lig'in 27'nci haftasında Zecorner Kayserispor sahasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic açıklamalarda bulundu.

Maçın önemli olduğunun bilincinde olduklarına vurgu yapan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "Biz Karagümrük maçının ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. Karagümrük takımından duygularını daha fazla kontrol edebilen taraf olarak sahaya çıktık. Tabii ki kırmızı kart maçı etkiledi. Ama biz oyunu ilk yarıda özellikle istediğimiz gibi domine ettik. Sahada göstermek istediğimiz Kayserispor'u gösterdik. Özellikle ikinci yarıda da oyunu domine etmeye ve fırsatlar yaratmaya devam ettik. Ama 1-0'dan fazlasını yakalayamadık. Özellikle milli ara boyunca çalışacağımız birinci konu bu olacak. Ama oyuncularım bugün Kayserispor'un sahada nasıl olmasıyla alakalı beklentilerimizi karşıladı. Bundan sonrası daha iyi olacak. Bu stadyumda ikinci maçım. Buradaki atmosferden çok mutluyum. Taraftarımız bugün bizi çok iyi destekledi. Bundan sonraki maçları sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

Çift forvete dönüldükten sonra daha etkili oynadıklarının hatırlatılması üzerine ise Moe, "Bir sonraki maçta neler olacağına bakacağız. En doğru ikiliyi bulmaya çalışıyoruz. German bugün etkiliydi. Yarattığımız şansları gole çevirmek bizim için önemli. Ama yeterince ölümcül değiliz" cevabını verdi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ise, "Kayserispor'u tebrik ediyorum. İnanılmaz bir hata ile 10 kişi kaldık. Söylemek istediğim bu ama bırakmayacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 20:22:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.