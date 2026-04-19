Kayserispor Kayıplarını Durdurmak İstiyor

Kayserispor; Gaziantep FK ile oynadığı son 4 maçta kazanamadı.

Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Kayserispor, galibiyete erişen taraf olmak istiyor. Rakibi ile Süper Lig serüveninde 13 kez karşılaşan sarı kırmızılılar, son 4 maçında galip gelemedi. Rakibini 3 kez yenebilen Kayserispor, 4 maçta mağlup olurken 6 maçta da berabere kaldı. Son 2 sezondur sahasında ve deplasmanda kazanamayan Kayserispor, Pazartesi oynanacak maçı kazanıp hem kötü seriyi sonlandırmak hem de kümede kalma adına önemli bir adım atmak arzusunda. Kayserispor ile Gaziantep FK arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle;

2025-2026 Kayserispor-Gaziantep FK 0-3

2024-2025 Gaziantep FK-Kayserispor 1-0

2024-2025 Kayserispor-Gaziantep FK 2-2

2023-2024 Gaziantep FK-Kayserispor 1-1

2023-2024 Kayserispor-Gaziantep FK 2-0

2022-2023 Kayserispor-Gaziantep FK 3-0

2022-2023 Gaziantep FK-Kayserispor 1-2

2021-2022 Gaziantep FK-Kayserispor 1-1

2021-2022 Kayserispor-Gaziantep FK 0-0

2020-2021 Kayserispor-Gaziantep FK 0-0

2020-2021 Gaziantep FK-Kayserispor 2-1

2019-2020 Kayserispor-Gaziantep FK 1-1

2019-2020 Gaziantep FK-Kayserispor 3-0 - KAYSERİ