Kayserispor-Konyaspor Maçında VAR Belçikalı

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Süper Lig'de bugün oynanacak Kayserispor- Konyaspor mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR), Belçika Futbol Federasyonu'ndan Wesli de Cremer oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor bugün saat 16.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Emrah Ünal yapacak. Karşılaşmanın 4. Melih Kurt olacak.

Mücadelede VAR'da Belçika Futbol Federasyonu'ndan Wesli de Cremer görev yapacak. Cremer'e AVAR olarak Emre Kargın eşlik edecek. - KAYSERİ