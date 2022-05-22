Kayserispor kupa mesaisine başladı - Son Dakika
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Kayserispor kupa mesaisine başladı

22.05.2022 22:03
Kayserispor kupa mesaisine başladı

Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarına başladı.

Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kayserispor kupa mesaisine başladı
Kayserispor kupa mesaisine başladı
Kayserispor kupa mesaisine başladı
Kayserispor kupa mesaisine başladı
Kayserispor kupa mesaisine başladı
YORUMLAR
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Sivasspor-Kayserispor maçının ardından Sivasspor-Kayserispor maçının ardından Sivasspor-Kayserispor maçının ardından Sivasspor-Kayserispor maçının ardından
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor kupa mesaisine başladı - Son Dakika


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