Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Slovak futbolcu Laszlo Benes Kayseri'ye geldi.
Sarı-kırmızılı ekip, Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giye 27 yaşındaki Benes'in bir yıllığına kiralanması konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya vardı.
???????Benes'in sağlık kontrolünün ardından kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayan imzayı atması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Kayserispor, Laszlo Benes'i Kiraladı - Son Dakika
