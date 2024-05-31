Kayserispor, Miguel Cardoso ile 3 yıllık sözleşme yeniledi - Son Dakika
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Kayserispor, Miguel Cardoso ile 3 yıllık sözleşme yeniledi

Kayserispor, Miguel Cardoso ile 3 yıllık sözleşme yeniledi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Cardoso ile 3 yıllık sözleşme yeniledi. 29 yaşındaki futbolcu, 31 Mayıs 2024'e kadar sarı-kırmızılı takımda forma giyecek. Cardoso, bu sezon 30 maçta 1 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

31.05.2024 15:02
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Cardoso ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 31 Mayıs 2024'de sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık imza attırdı. Sarı-kırmızılı takımın iç transferde sözleşmesi biten diğer oyuncular ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Kayserispor ile bu sezon 30 maçta forma şansı bulan Cardoso, 1 gol 7 asistlik bir performans ortaya koydu.

Kaynak: DHA

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