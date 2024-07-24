Kayserispor, MKE Ankaragücü\'ne 3-1 mağlup oldu

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Kayserispor , yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında karşılaştığı MKE Ankaragücü 'ne 3-1 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor, lig öncesi çalışmalarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren 1'inci Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Kayserispor kulüp tesislerinde oynanan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip; Bilal, Attamah, Jeanvier, Arif, Shukurov, Ackah, Boa Morte, Gökhan, Ramazan, Mehmet Eray, Cardoso 11'iyle çıktı. MKE Ankaragücü ise müsabakada; Bahadırhan, Kitsiu, Yıldırım Mert, Mahmut, Abdurrahim, Cem, Ali Kaan, Saponara, Bajic, Rodruguis ve Bassogog 11'iyle yer aldı. Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. MKE Ankaragücü'nün gollerini Saponara, Ali Kaan ve Cephas kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise Mehmet Eray attı.