Kayserispor, Murat Uçar'ı Transfer Etti
Kayserispor, Amedspor'dan Mehmet Murat Uçar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kayserispor, Amedspor'dan Mehmet Murat Uçar'ı renklerine bağladı.
1.Lig ekiplerinden Kayserispor, Amedspor'dan Mehmet Murat Uçar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Amedspor forması ile şampiyonluk yaşayan başarılı sağ bek oyuncusu Murat Uçar yeni sezonda Kayserispor forması giyecek.
Kaynak: İHA
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