Kayserispor, Pendikspor maçını kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor - Son Dakika
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Kayserispor, Pendikspor maçını kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor

Kayserispor, Pendikspor maçını kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor

Kayserispor, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçını kazanarak son 6 maçtaki kötü performansına son vermek ve puanını yükseltmek istiyor. Sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların forma giyemeyeceği maçta Kayserispor, galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

25.04.2024 11:54
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Süper Lig takımlarından Kayserispor; deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçını kazanıp kötü gidişe 'dur' demeyi hedefliyor.

Süper Lig'in 34. haftasında Pendikspor ile karşılaşacak Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ligde oynadığı son 6 maçında 2 beraberlik 4 yenilgi alan sarı kırmızılılar, kötü gidişe dur demek adına çalışmalarını sürdürüyor. Son oynadığı Trabzonspor maçını da kaybederek taraftarını üzen Kayserispor, Pazar günü İstanbul'da oynayacağı Pendikspor maçından galibiyetle ayrılıp puanını 40'a yükselmenin hesabında. Bu maçta sakatlıkları bulunan Anthony Uzodimma, Julian Jeanvier, Ali Karimi ve Majid Hosseini forma giyemeyecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Pendikspor maçını kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor - Son Dakika

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