Kayserispor, Samsunspor\'a Karşı Kayıp Yaşıyor

Kayserispor, Samsunspor'a karşı oynadığı son 4 maçı kazanamadı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor; kötü günleri geride bırakmak adına Samsunspor deplasmanından galibiyetle dönmek amacında. Rakibi ile ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 kez kazanan sarı kırmızılılar, 4 kez mağlup oldu. Samsunspor'a karşı son galibiyetini 2023-2024 sezonunda sahasında 2-1'lik sonuçla alan Kayserispor, sonrasında oynadığı 4 maçı da kaybetti. Samsunspor ile Kayserispor arasında 2025-2026 sezonundaki ikinci maç 25 Mart Pazar günü oynanacak. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği maç saat 20.00'de başlayacak. Kayserispor'un rakibiyle oynadığı son 5 maçın sonuçları şöyle;

2023-24 Kayserispor-Samsunspor 2-1

2023-24 Samsunspor-Kayserispor 2-0

2024-25 Kayserispor-Samsunspor 0-1

2024-25 Samsunspor-Kayserispor 2-1

2025-26 Kayserispor-Samsunspor 1-3 - KAYSERİ