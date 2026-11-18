Kayserispor'un Sarıyer ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadeleyi 138 TL'den başlayan fiyatlarla tribünden takip edebilecek.

Kayserispor'un Sarıyer ile oynayacağı karşılaşma öncesinde bilet fiyatları belli oldu. Açıklanan fiyat listesine göre ev sahibi tribünlerinde en ucuz bilet 138 TL, en yüksek bilet fiyatı ise 238 TL olarak belirlendi. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşmada, Güney Alt ve Kuzey Alt tribünlerinin bilet fiyatları 138 TL olarak açıklandı. Doğu Üst, Doğu Alt, Batı Alt ve Batı Balkon tribünlerinde ise futbolseverler karşılaşmayı 238 TL karşılığında izleyebilecek. Misafir takım taraftarları için ayrılan tribünün bilet fiyatı ise 175 TL olarak belirlendi. Belirlenen fiyatlar, tribünlerin tüm bloklarında geçerli olacak.

Açıklanan listeye göre tribünlerin tamamında fiyatlar şöyle:

Güney Alt: 138 TL

Kuzey Alt: 138 TL

Doğu Üst: 238 TL

Doğu Alt: 238 TL

Batı Alt: 238 TL

Batı Balkon: 238 TL

Misafir Tribünü: 175 TL