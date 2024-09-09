Kayserispor Genel Kurulu Ertelendi - Son Dakika
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Kayserispor Genel Kurulu Ertelendi

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelendi. Yeni tarih 15 Eylül Pazar günü olarak belirlendi.

09.09.2024 02:17
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- Kayserispor Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu ertelendi

KAYSERİ - Kayserispor'un Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelendi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un bugün yapılması beklenen Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi. Seçimli Olağanüstü Genel Kurul 15 Eylül Pazar günü saat 11.00'de çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Kayserispor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada da, "Bilindiği üzere bugün gerçekleşmesi beklenen Olağanüstü Genel Kurulumuz, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 15 Eylül 2024 Pazar gününe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kayserispor Genel Kurulu Ertelendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor Genel Kurulu Ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor Genel Kurulu Ertelendi - Son Dakika
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