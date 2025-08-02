Kayserispor Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Bellona Kayserispor, yarın sezon hazırlıklarını sürdürecek.