Kayserispor, Sivas'a gitti - Son Dakika
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Kayserispor, Sivas'a gitti

Kayserispor, Sivas\'a gitti

Kayserispor, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a gitti. Son antrenmanın ardından karayoluyla Sivas'a hareket eden takım, maç saatini beklemeye başlayacak.

24.05.2024 16:53
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2023-2024 sezonun son antrenmanını tamamladı ve karayolu ile Sivas'a gitti.

Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, maç hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen sezonun son antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan sarı kırmızılılar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Son antrenmanın ardından Kayserispor saat 15.30'da karayolu ile Kayseri'den ayrılarak Sivas'a gitti. Yolculuğun ardından Sivas'a ulaşacak olan sarı kırmızılılar konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Sivasspor ile Kayserispor arasında yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Murat Erdoğan düdük çalacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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