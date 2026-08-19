Kayserispor - Sivasspor Maçına 8 Bin Taraftar

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan müsabakayı 8 bin 200 kişi izledi.

TFF 1.Lig'in 2.haftasında oynanan Kayserispor-Sivasspor maçını 8 Bin 200 kişi izledi. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadeleyi 8 bin 200 taraftarın tribünden takip ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sezonun ikinci haftasında takımlarını yalnız bırakmadı ve alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Kayserispor, Benhur Keser ve Taulant Seferi'nin ilk yarıda attığı gollerle Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. 8 bin 200 kişilik taraftar desteği, Kayserispor'un yeni sezonda tribünlerde de güçlü bir başlangıç yaptığını gösterdi.