Kayserispor - Sivasspor maçını Ali Şansalan yönetecek
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1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile Sivasspor arasında 16 Ağustos Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Yardımcılıklarını Azad İlhan ve Kurtuluş Aslan, dördüncü hakemliği ise Raşit Yorgancılar yapacak.
1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile Sivasspor arasında 16 Ağustos Pazar günü oynanacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Kayserispor; 1. Lig'in 2. haftasında pazar günü Sivasspor ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Çanakkale Bölgesi Hakemi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Azad İlhan ve Kurtuluş Aslan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak.
Kaynak: İHA
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