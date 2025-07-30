Kayserispor Store Açılıyor

Kayserispor taraftarının sabırsızlıkla beklediği Store, kapılarını açıyor. Yeni sezon ürünleri, Cumartesi günü satışa sunulacak.
Kayserispor taraftarının merakla beklediği KS Store, 2 Ağustos Cumartesi günü kapılarını açıyor. Cumhuriyet Meydanı'ndaki alanda yeni yüzü ile taraftarlarla buluşacak olan storeda yeni sezon formaları, eşofman takımları ve t-shirtleri satışa sunulacak.
Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, uzun süren hazırlıkların sonuna gelindiğini ve 2 Ağustos Cumartesi günü yeni sezon ürünlerinin taraftarın beğenisine sunulacağını söyledi. - KAYSERİ
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