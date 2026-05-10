Kayserispor Süper Lig\'e Veda Etti

Kayserispor, Süper Lig'de hedefine ulaşamadı. Sarı kırmızılılar, 11 sezon sonra lige veda etti.

Kayserispor, 2015-2016 sezonunda yeniden yükseldiği Süper Lig'e veda etti. Son yıllarda sürekli ekonomik sıkıntı, kadro yetersizliği ve başarısız sonuçlardan arınmaya çalışan sarı-kırmızılı ekip, sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala küme düşen takımlar arasında yer aldı. Alanyaspor deplasmanına umutlu giden sarı kırmızılı ekip, sahadan 3-1 mağlup ayrılmasının ardından lige veda etti.

Kayserispor, önümüzdeki sezon yoluna Trendyol 1. Lig'de devam edecek. - KAYSERİ