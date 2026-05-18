Kayserispor Süper Lig\'e Veda Etti

Süper Lig'e veda eden Kayserispor, puan tablosunda 17. sırada kaldı.

Kayserispor, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'e veda etti. Sarı kırmızılı ekip, 34 hafta süren lig maratonunu 30 puanla 17. sırada tamamlayarak küme düşen takımlar arasında yer aldı. Sezon boyunca istikrarsız bir performans sergileyen Kayseri temsilcisi; özellikle iç saha ve savunma hattındaki puan kayıplarının ardından alt sıralardan kurtulamadı. Taraftarını üzen sonuçların ardından Kayserispor, 11 sezon aranın ardından Süper Lig'e veda etmiş oldu.

Sarı kırmızılı camiada sezonun sona ermesiyle birlikte gözler yeni döneme çevrilirken kulüpte yönetim, teknik yapı ve kadro planlaması konusunda nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. - KAYSERİ