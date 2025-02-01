(ANKARA)- Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor konuk ettiği Tarbzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor, Trabzonspor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı hakem Ali Şansalan yönetti.
Karşılaşmada eşitlik bozulmadı ve Kayserispor sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Kayserispor - Trabzonspor Maçı 0-0 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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