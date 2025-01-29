Kayserispor, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlanıyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına taraftarlarının desteği ile sürdürdü.
Kulüp tesislerinde çiçeği burnunda teknik direktör Sergej Jakirovic ile gerçekleştirilen antrenmana Kapalı Kale Taraftar Grubu tesislere destek oldu. Taraftarların meşaleler yakıp tezahürat yaptığı antrenmanda, yeni teknik direktör Sergej Jakirovic ve futbolcular taraftarın coşkusuna ortak oldu. - KAYSERİ
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