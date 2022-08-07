Romain Saiss: "Bugün özgüven kazandık" - Son Dakika
Üye Girişi

Romain Saiss: "Bugün özgüven kazandık"

07.08.2022 01:15
Romain Saiss: "Bugün özgüven kazandık"

Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta Romain Saiss maçın ardından konuştu.

Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta Romain Saiss maçın ardından konuştu. Alınan galibiyetle özgüven kazandıklarını söyleyen Saiss, Beşiktaş taraftarının da muhteşem olduğunu ifade ederek "Bu taraftarın önünde savaşmaktan kaçamazsınız" dedi.

Süper Lig'e 1-0'lık Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta savunmanın tecrübeli isimlerinden Romain Saiss maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Saiss, "Zor bir maçtı. Ligin ilk maçı. Rakibimiz iyiydi. Kayserispor iyi oynayan bir takım. Her şeyi harika yaptığımızı söyleyemem ama kazanmak çok güzeldi. Kendimizi geliştireceğiz. Eksiklerimizi değerlendirip daha iyi olacağız. Kazanmak çok iyiydi, özgüven kazandık. Bu özgüvenle maç maç kazanan bir Beşiktaş izleteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir taraftarın önünde savaşmaktan kaçamazsınız"

Savunmadaki sistem değişikliği konusunda konuşarak sözlerini sürdüren Saiss, "Wolverhampton'da yıllarca 3'lü sistemde oynadım, başarılı da olduk. Milli takımda da 4'lü oynuyorum. Benim için sistemlerin önemi yok. Benim için önemli olan koordinasyon içinde olmak. Bugün gerçekten harika bir atmosfer vardı. Taraftarımız bugün 12. adam değil, 13. hatta 14. adam oldu. Böyle bir taraftar önünde savaşmaktan kaçamazsınız. Hata yapsanız dahi, verdikleri destekle her şeyinizi verirsiniz. Onlarla tanıştığım için mutluyum ve onlarla çok daha iyi maçlar çıkaracağız" diye konuştu. Son olarak ilk maçta son dakikada alınan galibiyet hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Sonuna kadar mücadele etmenin bir yansımasıydı bu maç. Asla vazgeçmediğimizi gösterdik. Daha zor maçlar da oynayacağız ve bazı maçlarda daha sıkıntılı durumlara da düşeceğiz ama asla vazgeçmeyeceğimizi, çözüm bulmak için savaşacağız. 100. dakikada dahi olsa yılmadan savaşacağız ve bugün bunu göstermiş olduk" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Romain Saiss: 100'üncü dakikada dahi olsa yılmadan savaşacağız Romain Saiss: 100'üncü dakikada dahi olsa yılmadan savaşacağız Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçının ardından Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçının ardından
Kaynak: İHA

Romain Saiss, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Romain Saiss: 'Bugün özgüven kazandık' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:29 Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka tablosunu yayınladı!
00:27 Kan donduran olay! Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, kavga ettiği komşularının boğazını kesti
00:25 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 10 ilde sel ve baskınlar yaşanabilir
00:24 Fenerbahçe, Valencia forması giyen Maxi Gomez ile her konuda anlaştı
23:59 Programında kavga çıkan sunucu Pınar Ardor iddia etti: Enginyurt'un koruması Şimşek'i darbetti
23:50 Şarkıcı Oğuzhan Koç, binlerce kişinin doldurduğu konser alanında yağmuru bahane ederek sahneye çıkmadı
23:50 Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 yendi
23:44 Yola fırlayan otomobil facia yarattı: 2 ölü, 3 yaralı
23:43 Akılalmaz hile başka bir sürücü tarafından fark edildi! Yola para vermemek için açılır-kapanır plaka yaptırmış
09:09 Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid ile yollarını ayıran Isco ile ilk temas kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 01:15:21. #1.11#
SON DAKİKA: Romain Saiss: "Bugün özgüven kazandık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement