Umut Bozok attığı gol sonrası yaşadıklarına tepki gösterdi: Çok zoruma gitti, Türk futbolcusuyuz - Son Dakika
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Umut Bozok attığı gol sonrası yaşadıklarına tepki gösterdi: Çok zoruma gitti, Türk futbolcusuyuz

01.10.2022 20:29
Umut Bozok attığı gol sonrası yaşadıklarına tepki gösterdi: Çok zoruma gitti, Türk futbolcusuyuz

Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'a galibiyet golünü getiren Umut Bozok, gol sonrası sevinç yaşarken tribünlerden atılan maddelerin hedefi haline gelmişti. Karşılaşma sonrası yaşananlara tepki gösteren Bozok, "Taraftar sinirlenebilir ama böyle şey olmaz. Çok zoruma gitti. Türk futbolcusuyuz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde maçın kahramanlarından olan Umut Bozok, karşılaşmanın ardından attığı golden sonra yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

"BÖYLE ŞEY OLMAZ"

Attığı golden sonra Kayserispor tribünlerinden kendisine madde atılmasına ilişkin konuşan Bozok, "Gol sevincimde üzücü olay oldu. Taraftar sinirlenebilir ama böyle şey olmaz. Çok zoruma gitti. Türk futbolcusuyuz. Ceza olacak mı bilmiyorum. Tribünden bir şeyler atılması, üzücü bir olay." dedi.

"İLK GOLÜ YEMESEK DAHA GÜZEL BİR MAÇ OLABİLİRDİ"

Bozok ayrıca, "Forvet için önemli olan gol atmak. Maxi Gomez arkadaşım sayesinde attım. Kulübeye koştum ve sevinmek istedim. Sonrasında olay oldu. Bizim için önemli galibiyet. İlk golü yemesek, daha güzel bir maç olabilirdi bizim için." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Umut Bozok attığı gol sonrası yaşadıklarına tepki gösterdi: Çok zoruma gitti, Türk futbolcusuyuz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Umut Bozok attığı gol sonrası yaşadıklarına tepki gösterdi: Çok zoruma gitti, Türk futbolcusuyuz - Son Dakika
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