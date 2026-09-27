Kayserispor U17 sezona 10-0'lık galibiyetle başladı, Arda Efe Ülgür 2 gol attı - Son Dakika
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Kayserispor U17 sezona 10-0'lık galibiyetle başladı, Arda Efe Ülgür 2 gol attı

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Kayserispor U17 sezona 10-0\'lık galibiyetle başladı, Arda Efe Ülgür 2 gol attı
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U17 Gelişim Ligi 17. Grup ilk haftasında Kayserispor U17, evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'u 10-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. 2010 doğumlu Arda Efe Ülgür, sahaya 11'de çıkıp 55 dakika kaldığı maçta 2 gol atarak 2026-2027 sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Kayserispor U17'nin 2010 doğumlu oyuncusu Arda Efe Ülgür, 2026-2027 sezona 2 golle başladı.

U17 Gelişim Ligi 17. Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 1. haftasında evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'u 10-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezondaki ilk golünü Arda Efe Ülgür kaydetti. 16 yaşındaki genç ve başarılı oyuncu Kahramanmaraş İstiklalspor maçında sahaya 11'de çıktı ve 55 dakika sahada kaldı. Oyunda kaldığı süre zarfından 2 gol kaydeden Arda Efe Ülgür sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Attığı 2 gol sonrası büyük sevinç yaşayan Arda Efe, maç sonu tebrikleri tek tek kabul etti.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşKayserisporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor U17 sezona 10-0'lık galibiyetle başladı, Arda Efe Ülgür 2 gol attı - Son Dakika
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