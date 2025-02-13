Kayserispor Ulusal Lisans Aldı - Son Dakika
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Kayserispor Ulusal Lisans Aldı

Kayserispor Ulusal Lisans Aldı

Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun şartlarını yerine getirerek Ulusal Lisans aldı. SGK ve vergi borçları için yapılandırmanın kabul edildiğine dair belgeyi sunan kulübe verilen lisans, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

13.02.2025 09:30  Güncelleme: 09:32
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Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun şartlarını yerine getirdi ve Ulusal Lisans aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu; Süper Lig'de bulunan Kayserispor'un Ulusal Lisans aldığını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; SGK ve vergi borçları için yapılandırmanın kabul edildiğine dair belgeyi sunan Kayserispor'a Ulusal Lisans verildi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Geçici Madde 23 kapsamında 29.11.2024 tarihine kadar SGK ve vergi borçları için yapılandırma başvurusunda bulunan ve başvuru süreci devam eden kulüplere, yapılandırmanın kabul edildiğine dair belgenin sunulması için verilen süre nihai olarak 10.02.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. 10.02.2025 tarihinde yapılan incelemeler neticesinde kurul, Trendyol Süper Lig'den; Antalyaspor, Bellona Kayserispor ve Konyaspor, Nesine 2.Lig'den; Serik Belediyespor kulüplerinin SGK ve vergi borçları için yapılandırmanın kabul edildiğine dair belgenin sunulduğunun görülerek kulüplere ulusal lisans verdi. Böylelikle 2024-2025 sezonu en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 49'u Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alan kulüplerden 3'ü UEFA Lisansı aldı" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor Ulusal Lisans Aldı - Son Dakika

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