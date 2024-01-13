Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 3 haftalık maç programı belli oldu.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un 21, 22 ve 23. haftalarda oynayacağı İstanbulspor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Sarı kırmızılılar 3 haftalık dilimde 2 kez Pazartesi ve 1 kez Perşembe günü oynayacak. Kayserispor 3 haftalık dilimde 2 kez iç sahada 1 kez de dış sahada oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 3 haftalık müsabaka trafiği ise şu şekilde:
21. Hafta
Kayserispor-İstanbulspor
22 Ocak 2024 Pazartesi/ 20.00
RHG Enertürk Enerji Stadyumu
22.Hafta
Samsunspor-Kayserispor
25 Ocak 2024 Perşembe/ 17.00
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
23. Hafta
Kayserispor-Antalyaspor
29 Ocak 2024 Pazartesi/ 17.00
RHG Enertürk Enerji Stadı - KAYSERİ
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