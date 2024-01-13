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Kayserispor'un 3 Haftalık Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika
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Kayserispor'un 3 Haftalık Maç Programı Belli Oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 21, 22 ve 23. haftalarda oynayacağı İstanbulspor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri açıklandı. Kayserispor, 3 haftalık dilimde 2 kez iç sahada ve 1 kez dış sahada mücadele edecek. İlk maçlarını İstanbulspor ile oynayacak olan Kayserispor, ardından Samsunspor ve Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kayserispor\'un 3 Haftalık Maç Programı Belli Oldu
13.01.2024 - 11:16,
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 3 haftalık maç programı belli oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un 21, 22 ve 23. haftalarda oynayacağı İstanbulspor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Sarı kırmızılılar 3 haftalık dilimde 2 kez Pazartesi ve 1 kez Perşembe günü oynayacak. Kayserispor 3 haftalık dilimde 2 kez iç sahada 1 kez de dış sahada oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 3 haftalık müsabaka trafiği ise şu şekilde:

21. Hafta

Kayserispor-İstanbulspor

22 Ocak 2024 Pazartesi/ 20.00

RHG Enertürk Enerji Stadyumu

22.Hafta

Samsunspor-Kayserispor

25 Ocak 2024 Perşembe/ 17.00

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

23. Hafta

Kayserispor-Antalyaspor

29 Ocak 2024 Pazartesi/ 17.00

RHG Enertürk Enerji Stadı - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayserispor'un 3 Haftalık Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika
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